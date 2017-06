Sacchi: "Juventus gruppo di eroi. E' favorita contro il Real in Champions"

All'indomani del sesto scudetto consecutivo, la Juventus riceve anche gli applausi di Arrigo Sacchi. "Quella della Juventus - ha detto l'ex ct e tecnico del Milan, presente a Chieti per ritirare un riconoscimento nell'ambito del XV Premio Prisco - è stata una straordinaria impresa ma non mi meraviglia perché è forte come squadra, ma prima di tutto ha delle persone che fanno il loro lavoro mettendo in campo grandi valori, non solo tecnici, ma anche di organizzazione. Una grande società, un grande allenatore, e una squadra coesa che insegna a tutti l'importanza di essere squadra e gruppo".



Non mancano parole di apprezzamento per la guida tecnica: "Complimenti alla società e ad Allegri che fra i vari meriti ha avuto anche quello di far coesistere in squadra al meglio tanti campioni. Allegri è uno dei migliori tecnici della scuola italiana".



Sacchi fa poi un pronostico sulla finale di Champions in programma a Cardif il 3 giugno (in diretta tv su Premium Sport anche in 4k): "La Juventus parte per me favorita per questa straordinaria motivazione che ha la squadra. C'è un gruppo di eroi che viene gestito al meglio e che può fare bene".



Soddisfazione infine per il ritorno del Milan in Europa: "È una bella notizia, ma mi auguro che arrivino altre notizie positive. Mi fa piacere per l'ambiente e i tifosi. Auguro al Milan ancora tanti successi, e alla nuova proprietà di poter ricalcare quello che ha fatto Silvio Berlusconi, visto che sotto la sua gestione in trent'anni, il Milan è riuscito a vincere 5 Coppe dei Campioni, cosa mai accaduta nella storia del calcio italiano a nessuna altra formazione".