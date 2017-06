Rummenigge: "Bayern truffato". E si parla di un assalto all'arbitro...

C'era tutta la squadra con lui, allenatore e dirigenti compresi. Karl-Heinz Rummenigge si è alzato in piedi, mentre gli altri erano seduti a tavola, e ha parlato ad alta voce: "Se analizzi l'intera partita - ha spiegato dopo l'eliminazione del Bayern dalla Champions - Mi chiedo a cosa servano queste associazioni. C'erano sei arbitri in campo, sei!. Abbiamo visto un cartellino rosso per un fallo che non era neanche fallo. Abbiamo subito due gol, il 2-2 e il 3-2, in fuorigioco, in chiaro fuorigioco. Hanno fischiato un fuorigioco a Lewandowski lanciato verso la porta. Per la prima volta sento rabbia. Siamo stati 'fottuti', nel più vero senso della parola". Lo sfogo dell'amministratore delegato bavarese a Madrid ha fatto il giro del mondo perchè pubblicato dal canale tematico del Bayern.



Real Madrid-Bayern, del resto, non è durata soltanto 120 minuti, l'infuocato dopopartita si sarebbe protratto fin dentro gli spogliatoi, dove sarebbe esplosa la rabbia dei giocatori bavaresi. Secondo quanto rivela la trasmissione spagnola "El Chiringuito" (notizia poi ripresa anche da Marca e As), Lewandowski, Thiago Alcantara e Vidal avrebbero fatto irruzione nello spogliatoio dell'arbitro Kassai e dei suoi assistenti insultandoli e minacciandoli. Per allontanare i calciatori sarebbe stato necessario l'intervento della polizia, che ha placato l'ira di Vidal e compagni.

"Quando si affrontano due squadra del genere in Champions - ha dichiarato l'ex Juve a fine match - una rapina di questo tipo non è ammissibile. Quando ti rubano una partita così è durissima: due gol in fuorigioco, l'espulsione esagerata, Casemiro che non viene espulso prima di me... Un furto che non dovrebbe accadere in Champions. Sul 2-1 per noi loro si sono spaventati e l'arbitro ha iniziato lo show. Siamo tristi, meritavamo di passare, è durissima essere eliminati in questa maniera, il Real non ne aveva più e si vedeva e l'arbitro ci ha cacciato". Al cileno ha fatto eco Thiago Alcantara: "Non è questione di VAR - ha spiegato - ci devono essere arbitri qualificati. Kassai ha fatto degli errori inconcepibili in Champions".