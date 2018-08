Rooney: "Juventus, con Ronaldo vincerai la Champions League"

Cinque stagioni, gol segnati a grappoli e nove trofei vinti: se c'è qualcuno che conosce bene Cristiano Ronaldo, quello è Wayne Rooney. I due hanno giocato insieme dal 2004 al 2009 al Manchester United e ora l'attaccante inglese benedice l'acquisto della Juventus: "Ronaldo farà ciò che ha sempre fatto negli ultimi dieci anni, ovvero porterà tanti gol ai bianconeri" le parole a CNN.



Rooney, che gioca in MLS al DC United, fa sognare la Juve con una dichiarazione in particolare: "La squadra bianconera vincerà la Champions per il solo fatto di averlo acquistato". E poi altre parole di stima: "Cristiano è un bravo ragazzo, lavora duro e ama la sua famiglia. Merita tutto ciò che ha perchè fa ogni sforzo per essere sempre al top".