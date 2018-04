Roma, Under: "Battiamo il Liverpool e andiamo a Kiev"

Se ieri notte Napoli faceva le ore piccole per festeggiare, a Roma invece si andava a letto presto sognando Kiev. Un'intera città è in attesa della semifinale che può far tornare i giallorossi in finale di Champions League 34 anni dopo l'ultima volta, la tensione sale, le preoccupazioni anche e allora per affrontare la sfida di Anfield sarà utile anche un po' di sana follia, come quella tipica dei 20enni.

Cengiz Under, 20 anni appunto, sarà uno dei grandi protagonisti in campo: "Ho venti anni, posso dire che questo per il momento è il successo più grande che sono riuscito ad ottenere, ma non mi basta - ha detto il turco al Corriere dello Sport - Vogliamo arrivare in finale, ci teniamo molto, ci tengo anche io. Sto vivendo i giorni più felici della mia vita a Roma, sono molto orgoglioso dei miei compagni, spero che vinceremo e arriveremo in finale".

Ma non sono solo speranze, Under ci crede eccome: "Io penso che se facciamo il nostro gioco, se ci muoviamo come squadra e seguiamo le direttive del tecnico, possiamo farcela. Lo abbiamo dimostrato con il Barcellona. Abbiamo giocato insieme, ci siamo aiutati e la partita l’abbiamo vinta. Contro il Liverpool vogliamo ripetere la stessa situazione".

Per Under ambientarsi in Italia non è stato facile, ma dopo qualche mese e con l'aiuto dei compagni le cose sono molto migliorate: "I compagni mi aiutano molto - confessa - quello che lo fa più di tutti è Strootman. Cerca sempre di parlare con me, mi fa tantissime domande e aspetta sempre la risposta. Se capisco le parole rispondo, altrimenti giro le spalle e me ne vado".

Monchi: "I tifosi sognano..."

Lunga intervista di Monchi, direttore sportivo della Roma, sulle colonne de Il Messaggero. In particolare lo spagnolo ha parlato della semifinale di Champions che attende i giallorossi e della distanza dalla vetta in campionato: "Nel calcio - spiega Monchi - purtroppo o fortunatamente 2+2 non sempre fa 4. E' vero che mancano punti, ma ne mancano alcuni per cattivo rendimento e qualcuno per sfortuna. L'esperienza è la madre di tutta la scienza. Noi ora abbiamo accumulato un'esperienza importante. Io sono ambizioso, ma credo che se all'inizio della stagione mi avessero prefigurato questo momento... Insomma, non possiamo restare con un pensiero negativo. Sappiamo dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo fatto bene, ora possiamo pianificare la prossima stagione. Se restiamo fermi a riflettere solo sulla distanza dalla Juve non va bene, c'è' sempre una semifinale di Champions conquistata. Firmare per arrivare quinto in campionato ma in finale? Se so che vinciamo la Champions sì. Per i tifosi è meglio arrivare in finale, ma per noi è più importante conquistare la qualificazione".