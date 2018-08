Roma, trasferta Champions con i tifosi al seguito

Dopo la condanna per uno dei due tifosi giallorossi arrestati lo scorso aprile, altra decisione in merito ai fatti di Liverpool-Roma quando ci furono disordini prima della partita e un tifoso Reds, Sean Cox, finì in coma. Non c'entra la giustizia ordinaria ma quella disciplinare, l'Uefa ha infatti accolto il ricorso della società romanista in seguito al divieto di vendita di biglietti per la prima trasferta della Champions League 2018/19.



"Annuncio con soddisfazione che abbiamo ottenuto in appello la riduzione della squalifica - le parole del dg giallorosso Baldissoni a Roma Radio - La nuova condanna invece comporta un solo match con la sospensione condizionale, quindi nella prima trasferta i tifosi potranno seguire la squadra. Entro fine settembre attendiamo anche l'esito dell'appello in merito alla squalifica di Pallotta: era solo uno sfogo post-partite".