Roma, Totti: "Sono contento, anche il Barcellona sarà preoccupato"

Francesco Totti è spavaldo come quando era in campo e di gol, alle corazzate d'Europa, ne faceva. "Stamattina ho letto As (quotidiano di Madrid, n.d.r.) e ho visto che preferivano prendere noi piuttosto che la Juve. Vedremo in campo". La Roma, ai quarti di Champions, troverà il Barcellona: "Saranno preoccupati anche loro. Siamo arrivati primi in un girone molto molto difficile superando sia Chelsea che Atletico Madrid, abbiamo eliminato lo Shakhtar che era una squadra molto forte. Abbiamo fatto un cammino più che positivo, la squadra che ci affronterà avrà da sudare".



"A dire la verità sono contento del sorteggio perché siamo tra le otto più forti d’Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid. Ce la giocheremo come abbiamo fatto fino adesso, affronteremo una delle squadre più forti d’Europa ma siamo tranquilli di poter fare bene anche contro il Barcellona. Sulla carta il Siviglia e il Liverpool erano quelle più abbordabili ma poi in campo è tutto diverso".



"Andremo là a fare la nostra partita e a far vedere che la Roma può far bene anche contro di loro. Tutti si aspettano il passaggio del turno del Barça ma si troveranno davanti una squadra molto competitiva. Il calcio è bello perché può succedere tutto, soprattutto in questi momenti. Per vincere questa competizione devi sfidarle quasi tutte, poi giocare contro campioni come Messi, Suarez e Piquè ti da uno stimolo in più per fare meglio".



"La gara di Messi contro il Chelsea? Lo guardo sempre perché mio figlio è innamorato pazzo di lui, conosce a memoria tutto quello che fa. L’ultima volta che l’ho sfidato gli ho chiesto la maglietta anche perché io gli avevo mandato 5 mie magliette e me ne serviva una per mio figlio. Il gol di Florenzi da centrocampo contro il Barcellona? Spero che possa rifarlo ma non sarà facile".

DI FRANCESCO: "VIVIAMOLA CON ENTUSIASMO"