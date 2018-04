Roma, Totti: "Liverpool evoca brutti ricordi"

Non sarà in campo come una volta ma Francesco Totti starà comunque vicino alla sua Roma, dalla tribuna, nelle semifinali di Champions League. "Quando sento il nome Liverpool provo rispetto: è un grande club, una grande squadra, con grandi tifosi, ma anche un modello da seguire. Nonostante i risultati negativi (ottavi di Coppa Uefa del 2000/2001 quando i giallorossi vennero eliminati), ho bei ricordi di Anfield" racconta l'ex capitano e ora dirigente capitolino al sito ufficiale dei Reds.



C'è però un precedente che fa ancora soffrire i supporter della Lupa: "Ovviamente, se ripenso a quella finale di Coppa dei Campioni nel 1984, è un brutto ricordo, quindi avremmo probabilmente voluto evitare un simile sorteggio. Però dovevamo scegliere uno dei migliori tre club in Europa rimasti e ora ce la giochiamo a Liverpool".



L'unidici di Di Francesco se la dovrà vedere con un grande ex: "In questa stagione ho visto parecchie partite del Liverpool, soprattutto perché Salah ora sta giocando lì e l'ho seguito costantemente. Soprattutto dopo il sorteggio, negli ultimi giorni ho seguito le partite della Champions e penso davvero che sarà una sfidfa difficile per entrambe le formazioni".



Nello specifico, sull'attaccante egiziano, Totti sottolinea: "In una certa misura, mi sorprende che Salah abbia fatto così bene nella sua prima stagione a Liverpool. D'altra parte, considerando la qualità della squadra e l'allenatore che hanno, non è una sorpresa dato che Klopp per me è uno dei migliori allenatori del mondo. Lo hanno messo nelle condizioni di esprimersi al meglio".