Roma, Totti ai tifosi: "Il mondo ci guarda, abbiamo una grande responsabilità"

A 48 ore da Roma-Liverpool, Francesco Totti lancia un messaggio ai tifosi dopo gli incidenti dell'andata: "Il mondo ci guarda e noi vogliamo vestire Roma con il suo abito migliore: siamo i suoi ambasciatori, abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo stadio Olimpico".



Il dirigente ed ex capitano della squadra ha inviato il suo messaggio attraverso l'account Twitter ufficiale giallorosso: "Da qualche ora abbiamo iniziato a colorare la nostra città di giallorosso. Supportiamo i nostri ragazzi con l'amore e la passione che ci contraddistinguono, facciamo in modo che i nostri sguardi e quelli dei calciatori non siano distolti dal campo: ora più che mai è quello il centro del nostro universo. Mercoledì, in ogni luogo di Roma, dovremo dimostrare una volta ancora di saper trasmettere i nostri valori: quelli dello sport, dell'accoglienza e del rispetto degli avversari".