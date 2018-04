Roma, Strootman: "Volevamo evitare il Barcellona"

Kevin Strootman non la pensa come James Pallotta. Ieri il presidente della Roma si era detto felice per il sorteggio Champions mentre oggi il centrocampista olandese sottolinea ai canali social del club: "Non volevamo prendere il Barcellona, però sappiamo che se raggiungi i quarti di finale devi giocare contro un avversario forte. Anche Siviglia e Liverpool erano forti, non è sicuro se giochi contro di loro ti qualifichi per le semifinali".



"Contro il Genoa lo scorso anno abbiamo fatto di tutto fino all’ultimo per giocare queste partite. Faremo tutto il possibile per portare a casa un risultato importante lì - aggiunge Strootman -, poi qui con lo stadio pieno non si sa mai cosa succede. Siamo contenti di essere arrivati a questo punto, vogliamo far vedere che non siamo qui per caso".



L'ex Psv non si sente un leader: "Non mi piace molto questa parola, quando le cose vanno bene sei un leader, se vanno male no. Voglio aiutare i miei compagni. Il nostro leader è De Rossi, lo ha fatto vedere anche in questi anni".



Un messaggio allo spogliatoio comunque Strootman lo manda: "Adesso dobbiamo pensare al Bologna, sarà una gara difficile ma bisogna vincere. Poi potremo rivolgere la mente al Barcellona. La Champions non conta per il campionato e viceversa".



Infine il 28enne svela il 'segreto' che ha permesso alla Roma di tornare a fare risultati dopo un periodo buio: "Il nostro gruppo è unito e questo si è notato quando le cose non andavano bene, come a dicembre o gennaio. Il gruppo stava sempre insieme, tutti parlano con tutti. Spesso si formano dei mini gruppetti, come quelli dei brasiliani e degli argentini, ma noi siamo quasi sempre insieme. Se facciamo una cena, siamo in 22-23".