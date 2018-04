Roma, Strootman rischia di saltare il Liverpool

Allarme in casa Roma. Eusebio Di Francesco nel ritorno delle semifinali di Champions League contro il Liverpool (si parte dal 5-2 per i Reds) rischia di dover fare a meno di Kevin Strootman.



Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il centrocampista avverte ancora dolore per la forte contusione all'emicostato destro riportata nella gara di andata ad Anfield: ieri non si è allenato e le sue condizioni verranno ulteriormente valutate oggi e domani.



Qualora l'olandese non dovesse farcela, Nainggolan verrebbe arretrato in mediana accanto a Pellegrini e De Rossi con l'inserimento di El Shaarawy nel tridente con Schick e Dzeko. In caso di recupero dell'ex Psv, il belga agirebbe invece agirebbe da trequartista nel 4-3-2-1 iniziale.