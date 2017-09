Roma, risentimento per Schick: niente Atletico Madrid

Patrik Schick dovrà aspettare ancora per debuttare in partite ufficiali con la maglia della Roma. L'attaccante ceco ha rimediato un leggero infortunio, come evidenziato dalla nota ufficiale del sito giallorosso: "L'attaccante ceco nel pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza una quota di edema muscolare nel retto femorale sinistro, espressione di un risentimento muscolare la cui entità sarà definita con più precisione tra circa quarantotto ore, quando il giocatore sarà sottoposto a ulteriori esami diagnostici".



Il rinvio della partita con la Sampdoria permette a Schick di non perdere la sfida con la sua ex squadra ma a questo punto il suo impiego è quasi impossibile anche per l'esordio giallorosso in Champions League, martedì all'Olimpico contro l'Atletico Madrid.