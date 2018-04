Roma, rischi multa e divieto di una o più trasferte

Sean Cox voleva solo vedere una partita di calcio e godersi, come hanno fatto altre decine di migliaia di tifosi, lo spettacolo di Liverpool-Roma e le magie di Mohamed Salah, magari cantando quel coro diventato così celebre in Inghilterra. Il tifoso irlandese dei Reds, 53 anni e padre di tre figli, non ha potuto farlo, perché è stato picchiato a cinghiate e ora lotta tra la vita e la morte: per questo motivo sono stati arrestati due sostenitori giallorossi con l'accusa di tentato omicidio, per questo motivo la Roma verrà sanzionata dall'Uefa.



La Federcalcio europea ha annunciato "provvedimenti severissimi", secondo la Gazzetta dello Sport, in realtà, il club non rischia un'esclusione dalle coppe, né quasi certamente la squalifica del campo. Essendo i fatti avvenuti all'esterno dello stadio, dove è molto più complicato accertare la responsabilità oggettiva dei club, la Roma pagherà con una multa e col divieto di trasferta ai propri tifosi per una o più partite.



Sarà decisivo, in tal senso, il rapporto della polizia britannica e i precedenti di altri episodi violenti (come prima della gara col Tottenham dell'anno scorso) non aiutano la Roma. Per la gara di ritorno contro il Liverpool verrà predisposto un piano sicurezza molto più rigido alla luce di quanto accaduto, ma i tifosi che hanno già acquistato il biglietto potranno, loro sì, godersi lo spettacolo. Sperando che Sean Cox, nel frattempo, abbia vinto la sua battaglia.