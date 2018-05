Roma, procedimento dell'Uefa su Pallotta per "condotta inappropriata"

Oltre al danno la beffa. L'Uefa muove l'accusa di "condotta inappropriata" a James Pallotta, protagonista al termine della gara col Liverpool di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var dopo essersi lamentato per le decisioni arbitrali avvenute nella semifinale di ritorno di Champions League all'Olimpico.



La Commissione disciplinare, etica e di controllo dell'Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del presidente della Roma che sarà trattato nel corso della riunione in programma il prossimo 31 maggio. Lo riferiscono l'Ansa e Associated Press. In particolare l'organo del calcio europeo sarebbe stato colpito dalla frase "roba del genere è uno scherzo" pronunciata dal numero uno giallorosso nel post-gara.



A fine maggio oltre a Pallotta verrà valutata dalla Commissione disciplinare dell'Uefa anche la società capitolina, chiamata a rispondere di accensione di fumogeni (stessa accusa mossa anche al Liverpool), organizzazione insufficiente e scale bloccate.