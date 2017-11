Roma, procedimento chiuso: "Nessun coro contro Rudiger"

Procedimento chiuso perché il fatto non sussiste. La Uefa ha motivato così alla Roma la chiusura del procedimento aperto dopo la partita di Champions League di Londra col Chelsea per presunti cori razzisti dei tifosi giallorossi all'indirizzo dell'ex Antonio Rudiger. La commissione disciplinare dell'Uefa ha affrontato ieri la questione giudicando inesistenti i cori e comunicando in mattinata a Trigoria la sua decisione.