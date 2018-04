Roma, Pallotta: "Mai dominato così, ora lo stadio"

A James Pallotta brillano gli occhi. "Non ho mai visto la Roma giocare 95 minuti così dominanti nei confronti degli avversari come quelli di stasera - spiega il patron a Premium Sport - Eravamo stati sfortunati all’andata, con i rigori non assegnati e tutto il resto. Ma quello che è successo oggi è stato incredibile".



"Come sarà il futuro della Roma alla luce di questo risultato? La maggiore soddisfazione è per Di Francesco, che è riuscito a raccogliere così tanto in così poco tempo, ha cambiato strategia di gioco e ha funzionato. Spero che le prossime partite che ci aspettano siano come quella di stasera, a cominciare dal derby. e perché non aspettarci di andare in finale: dopo aver fatto una partita come questa, è lecito puntare al massimo. E per il futuro dobbiamo crescere anche fuori dal campo, dobbiamo costruire lo stadio"