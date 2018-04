Roma, Pallotta dona 230.000 euro per restaurare la fontana del Pantheon

Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona, il presidente giallorosso James Pallotta si è sentito con il sindaco della Capitale Virginia Raggi, scusandosi per quanto accaduto e rassicurando che pagherà la multa. Ma non solo, come riferito dalla Raggi è arrivata anche una donazione ben più cospicua: "Ringraziamo il presidente Pallotta per la sua generosità, dopo il tuffo di ieri ha deciso di compiere un gesto estremamente generoso nei confronti della città e vuole donare 230 mila euro per restaurare la fontana del Pantheon".



Pallotta ha poi svelato un retroscena: "Mi piacerebbe vedere la Juventus fare la stessa cosa e vincere, sarebbe meraviglioso per il calcio italiano. Appena abbiamo vinto, Agnelli mi ha scritto che la nostra vittoria è stata esaltante, ne sono stato contento. Noi siamo avversari della Juve in campionato, ma in questo caso è come se fossimo insieme, rappresentanti del calcio italiano nel resto d'Europa".



Intanto il Codacons ha deciso di denunciare il tuffo di Pallotta alle autorità competenti "chiedendo di elevare nei suoi confronti la sanzione prevista dalle ordinanze comunali per chi si immerge nelle fontane monumentali della capitale". Così l'assocazione per i consumatori: "Si è trattato di un gesto sconsiderato e assolutamente evitabile, un brutto esempio per milioni di giovani che seguono il calcio e la Roma, e che dovrebbero essere educati al rispetto del patrimonio pubblico e dei beni storici. Presenteremo un esposto al Comune e ai Vigili Urbani affinché elevino la sanzione prevista dalla legge vigente. E se non lo faranno, scatterà una denuncia nei confronti dell'amministrazione e della Polizia Municipale per omissione di atti d'ufficio".