Roma, Pallotta: "Barcellona? Questa squadra può giocarsela con tutti"

James Pallotta carica la Roma in vista dei quarti di finale di Champions League. "Il Barcellona? Non sarei potuto essere più felice al momento del sorteggio, perché penso che possiamo giocarcela con tutti. Lo abbiamo già fatto con Chelsea, Atletico Madrid, Shakhtar" le parole del presidente giallorosso all'emittente statunitense Sirius XM Radio.



"Tutti mi dicono che è un po' come Davide contro Golia, ma io non penso che i miei giocatori abbiano qualcosa in meno di quelli blauagrana - aggiunge il numero 1 dei capitolini -. Ovviamente è una squadra incredibile, non c'è solo Messi, ma possiamo affrontare chiunque, dobbiamo solo giocare per tutti i 90-95 minuti, non possiamo permettergli di approfittare di eventuali errori".



Prima però c'è il campionato: "Da qui in avanti ogni partita è importante per qualificarsi alla prossima Champions League, quindi non voglio che pensiamo solo al Barcellona. Nel weekend abbiamo una importante sfida col Bologna".



Pallotta affronta poi il 'tema cessioni': "C’è frustrazione da parte mia quando la gente dice che la Roma è un supermercato. Lasciate che vi faccia un esempio. Se ci pensate, Pjanic aveva una clausola rescissoria e doveva andare. Salah sta facendo sfaceli in Premier League, disse di voler andar via e non restava ancora molto del suo contratto, quindi non avevamo scelta. Non stiamo soltanto provando a vendere calciatori".



Chiusura dedicata all'operato di Monchi: "Gli ci è voluto un po’ i tempo per ambientarsi, perché, come tutti sappiamo, Roma non è un ambiente così facile con tutti i media che ci sono, è stato un po’ diverso per lui rispetto a Siviglia. È arrivato alla fine dello scorso anno senza avere troppo tempo sul mercato. C’era da fare molta pulizia e poi doveva impostare i suoi processi di lavoro, e questo richiede tempo”.