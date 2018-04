Roma, Nainggolan: "La Champions è un'ossessione"

"Siamo là. Per noi è diventata un’ossessione, gli obiettivi sono cambiati, all’inizio ne avevamo altri. Nessuno pensava potessimo far così bene in Champions". Radja Nainggolan spiega bene e con sincerità a Roma Tv quali sono i sentimenti della squadra giallorossa in vista delle semifinali contro il Liverpool.



Il centrocampista belga ritorna sull'impresa del 10 aprile: "Il giorno dopo la qualificazione con il Barcellona non ci volevo credere, sembrava una cosa impossibile. Era un momento bello per tutti noi, per la Roma e per i tifosi. Non ci avrei mai pensato, sapendo che avevamo perso 4-1… Adesso ci siamo, speriamo che possa capitare un’altra volta una cosa del genere".



La finale di Kiev è distante solo due partite: "Per molti di noi la gara contro i Reds sarà la più importante della carriera. Giochiamo consapevoli dei nostri mezzi, non dobbiamo sottovalutare l’avversario, dobbiamo volerla come abbiamo voluto le semifinali. Speriamo di fare un buon risultato là e giocarcela poi in casa. Il Liverpool non è solo Salah: Se fa tutti questi gol è anche grazie ai suoi compagni".