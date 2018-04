Roma, Nainggolan: "La Champions è un'altra cosa"

Piccola anteprima di Radja Nainggolan. Lo vediamo in un video, ma non è stato lui a girarlo: nell'intervista alla Uefa, il centrocampista della Roma resta più pacato che mai e parla soprattutto dei suoi sogni, a una settimana dalla semifinale di Champions da giocare contro il Liverpool: "Non sono io a giudicare me stesso, ma se c’è una cosa che ho sempre dato è il massimo per i miei compagni e per la società. Si può sbagliare una partita, ma l’importante è dare il massimo ed è quello che ho sempre fatto".



che gioca a calcio. Io ho lavorato tanto ed è un sogno che ho realizzato, ora mi manca solo il Mondiale anche se è una cosa difficile (abbozza un sorriso tirato, n.d.r.). La Champions è un’altra atmosfera, è un campionato a sé. Sai che si può sempre passare perché sono partite secche. Alla fine è un percorso corto, se si sbaglia lo si paga, però puoi toglierti tante soddisfazioni ed è questo quello che possiamo provare a fare"."I tifosi?, perché si sente un ambiente diverso, non si gioca contro una squadra italiana. Questo magari cambia qualcosa, e ti dà quella motivazione in più".