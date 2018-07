Roma, Nainggolan: "Eravamo scarsi". Monchi: "Forse ora avranno paura"

Monchi sorride dopo l'ultima domanda: "Avranno paura di noi?". A chiederlo è un giornalista di Roma TV, l'emittente ufficiale del club, e lui risponde serafico: "Forse sì". Difficile dargli torto. Magari avrebbero potuto pensarci prima, visto che i giallorossi avevano fatto fuori l'Atletico e battuto il Chelsea ai gironi, eppure Sport titolava "Bombòn" dopo il sorteggio dei quarti. Volevano tutti la Roma, il Barça l'ha ottenuto ed è finita com'è noto.



"È una notte da ricordare, prima di tutto per i tifosi - spiega il d.s. -. Oggi sono tutti felici e contenti. Il calcio è stato giusto con la Roma, la punizione avuta a Barcellona non era giusta. La Roma ha giocato a un livello incredibile. La scelta che ha fatto Di Francesco è giusta, era convinto di farla. Ci ho parlato ieri sera, mi ha detto che voleva cambiare il modulo per inviare alla squadra un messaggio di fiducia. I risultati sono arrivati, è anche una vittoria dell’allenatore che ha fatto una scelta difficile che poteva essere criticata. Ora tutti siamo convinti che abbiamo il miglior allenatore possibile"



Nainggolan è sulla stessa lunghezza d'onda: "Già prima dell’andata in pochi ci davano delle possibilità. Vedendo quella partita dovevamo crederci, poi non avevamo niente da perdere. Nel primo tempo abbiamo fatto un gol subito, poi abbiamo avuto altre occasioni e questo ci ha dato convinzione. Sono contento per questo gruppo, ci hanno dato degli scarsi, quando perdiamo una partita ci danno sempre dei perdenti. E’ una doppia felicità. Anche nello spogliatoio in pochi immaginavano un risultato del genere e il passaggio del turno. Ci abbiamo creduto e siamo stati ripagati. Abbiamo fatto un cambio tattico che ha risolto tanto. E’ merito del mister che ci ha creduto e noi l’abbiamo fatto alla perfezione. Siamo stati perfetti in difesa e in attacco. I meriti sono nostri".