Roma: Nainggolan convocato per Barcellona, Under no

Come promesso da lui stesso, Radja Nainggolan ha fatto di tutto per mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per l'impegno che attende la Roma mercoledì sera sul campo del Barcellona (diretta su Premium Sport HD) per l'andata dei quarti di finale Champions League. Il centrocampista belga infatti è stato convocato per la trasferta spagnola, una buona notizia dopo aver accusato contro il Bologna un risentimento muscolare al flessore destro conseguenza di un trauma contusivo.



Nella lista diramata da Di Francesco c'è anche orenzo Pellegrini che, come il Ninja, ha svolto parte della seduta mattutina con il gruppo. Diverso il discorso per Under (reduce da problemi in nazionale) che ha preso parte a una sessione personalizzata e non è riuscito a farcela: al Camp Nou non ci sarà.