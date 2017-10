Roma, Nainggolan: "Chelsea? Ho fatto la mia scelta già tempo fa"

"C'è consapevolezza in quello che stiamo facendo e se domani vinciamo col Chelsea facciamo un bel passo avanti per la qualificazione. Dobbiamo stare attenti, ce la dobbiamo giocare, siamo in casa, spero in uno stadio pieno, c'è tutto per fare bene".



Radja Nainggolan guarda con fiducia alla sfida di Champions in programma all'Olimpico con la formazione inglese. "In difesa stiamo facendo molto bene mentre possiamo migliorare la fase offensiva - aggiunge il belga della Roma alla vigilia - visto che non sempre può bastare vincere 1-0. Sappiamo che anche il Chelsea viene da risultati positivi nelle ultime partite, dobbiamo rispettare l'avversario ed essere consapevoli dei nostri mezzi".



Il centrocampista era un desiderio estivo di mercato di Conte: "Ma la mia scelta l'ho fatta già tempo fa, non penso ad altro che fare bene con questa maglia. Il resto non conta, non ha senso".