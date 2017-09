Roma, Nainggolan: "Buoni solo i tre punti, niente scuse"

Radja Nainggolan non vuol sentire parlare di alibi, Edin Dzeko (magari anche grazie al gol segnato) mostra un pensiero positivo. Ma in comune c'è l'analisi di una partita, Qarabag-Roma, che ha visto i giallorossi soffrire più del previsto. Ecco le dichiarazioni rilasciate dai due giocatori a Premium Sport.



"L'importante era vincere - spiega Nainggolan -, sappiamo di non aver fatto buona partita, ma ci portiamo via tre punti e possiamo essere soddisfatti solo di quello. Non lo so se sia stato sbagliato il nostro approccio. Abbiamo cominciato molto bene, poi abbiamo fatto un altro gol e avuto occasioni per il 3-0. Poi, però, non abbiamo più fatto vedere il nostro gioco. Il campo? Tutte scuse, bisogna fare meglio. Oggi di buono ci sono stati solo i tre punti, non la partita in sé. Forse pensavamo di vincere facilmente, ci sono state tante cose che abbiamo sottovalutato".



“In questo match era più importante vincere che giocare bene - dice Dzeko -. Dovevamo chiuderla nel primo tempo, invece abbiamo subito il loro gol e abbiamo sofferto, ma tutti insieme come va fatto. E alla fine abbiamo preso i tre punti. Nei primi 15 minuti abbiamo fatto due gol, meglio di così non potevamo iniziare, poi la rete presa ha dato fiducia al Qarabag che ha iniziato a pressarci e non siamo più riusciti a fare il nostro gioco: non era facile vincere ma ce l’abbiamo fatta e questo era l’importante. Anche le grandi squadre soffrono e quando succede bisogna farlo tutti insieme. Anche questa è una qualità".