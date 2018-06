Roma, Monchi: "Var? Il calcio italiano deve alzare la voce"

La Roma esce a testa alta dall'Olimpico nonostante l'eliminazione in semifinale di Champions League, ma per il ds dei giallorossi, Monchi, a prevalere sull'orgoglio per la grande partita disputata è la rabbia per gli evidenti errori arbitrali che hanno condizionato il risultato: "Là abbiamo subito un gol in fuorigioco, qui non ci hanno dato due rigori clamorosi e in uno c’era anche l’espulsione. È il momento che il calcio italiano alzi la voce, non solo la Roma. Anche la Juve ha sofferto col Real Madrid, il calcio italiano deve pretendere rispetto, perché è scandaloso quello che è successo".

"Dobbiamo fare i complimenti al Liverpool - ha continuato Monchi - ma dobbiamo fare i conti anche con altre cose. Ripeto, là abbiamo preso il terzo gol in fuorigioco e stasera c’erano due rigori per noi. Sono spagnolo, sono arrivato solo da un anno, ma penso che il calcio italiano debba alzare la voce adesso perché così non è normale. Non capisco perchè non sia la VAR nella competizione calcistica per club più importante al mondo. A volte sbaglia, ma molto meno, sia ieri sia in questa semifinale ci sono stati errori e si è visto quanto è necessaria la tecnologia, non solo per i soldi in ballo, ma anche per i tifosi e per i loro sentimenti. I ragazzi nello spogliatoio erano molto arrabbiati, abbiamo fatto un secondo tempo pazzesco. Speriamo che chi deve decidere l’anno prossimo possa mettere la VAR. Non so perché non ci sia ma ne abbiamo bisogno, forse con la tecnologia la finale sarebbe stata Roma-Bayern”

Totti: "Un risultato da cui ripartire"