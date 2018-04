Roma, Monchi: "Grande vittoria di Di Francesco"

All'indomani dell'epica prestazione in Champions, Monchi tesse le lodi di Di Francesco. "La Roma è stata superiore al Barcellona, e la vittoria di ieri è stata anche quella di Eusebio Di Francesco" sottolinea il ds giallorosso ai canali social del club.



"Lunedì sera avevo parlato con lui - racconta Monchi - perché non avevo seguito l'allenamento a Trigoria a causa di un appuntamento. L'ho chiamato per sapere come era andato e lui mi ha risposto 'tutto bene, i ragazzi sono pronti', e poi mi ha annunciato che avrebbe cambiato un po' il modulo mettendo la squadra col 3-4-3 per fare qualcosa di diverso e aumentare la fisicità".



La mossa si è rivelata davvero decisiva: "È stata una scelta difficile e rischiosa. Lui era convinto, e questo fanno gli allenatori, devono prendere decisioni diverse da quelle che possono pensare gli altri. Questo significa che noi abbiamo un tecnico forte. Ma io lo sapevo già da prima".



Ora i giallorossi sono in semifinale: "Chi vorrei affrontare? Potrei direi Siviglia, significherebbe che hanno eliminato il Bayern Monaco. Comunque incontrare una squadra più difficile del Barcellona non è possibile, ci siamo e ce la godiamo".