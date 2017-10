Roma, Monchi: "Contento per la mentalità della squadra con il Chelsea"

All'indomani dello spettacolare 3-3 sul campo del Chelsea, il ds della Roma Monchi ha fatto il punto della situazione a Radio Onda Cero. Ecco le dichiarazioni del dirigente capitolino.



"Non sono soddisfatto del risultato, avremmo meritato di vincere, ma sono sicuramente contento per la mentalità della squadra. Stiamo costruendo un progetto con un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo e nuovi calciatori. Un risultato come questo e soprattutto un gioco come quello che abbiamo visto qui ci dà fiducia per proseguire su questo cammino".



"Il nostro gruppo di Champions ha sicuramente molta qualità con Atletico Madrid, Chelsea e noi. Dobbiamo essere soddisfatti di come sta andando il girone, ma è complicato. Il 31 giocheremo una gara molto difficile a Roma contro il Chelsea, poi andremo al Wanda Metropolitano a Madrid. Siamo in una posizione buona, qualcuno avrebbe firmato per stare a questo punto prima di iniziare. Siamo imbattuti, ma manca ancora molto, abbiamo davanti due avversarie molto forti".



"Il pareggio dell’Atletico col Qarabag non mi ha sorpreso, è un campo particolare e noi abbiamo sofferto là. Ovviamente non hanno la qualità di Chelsea e Atletico, però è una squadra che ha lavorato bene, abituata a vincere a casa sua e il pubblico li aiuta. Pensavo che l’Atletico avrebbe vinto, però essendo stato lì sapevo che non sarebbe stato facile. A Madrid dobbiamo dimostrare lo stesso carattere visto a Londra. È difficile, l’Atletico in casa è una squadra ancora più temibile, però manca un mese, recupereremo alcuni calciatori infortunati che sono importanti per noi. Ogni giorno che passa siamo sempre più vicini a dove vogliamo arrivare, così andremo lontano".