Roma, Manolas: "Non c'è un modo per fermare Messi"

Giornata di vigilia Champions per la Roma, impegnata domani nell'andata dei quarti di finale al Camp Nou contro il Barcellona. Il pericolo numero naturalmente è Leo Messi e Kostas Manolas ne è consapevole: "Ha ragione Guardiola quando dice che non c’è un modo per fermarlo. Però se ti fissi che devi bloccare lui, ci sono altri dieci che possono far male. Certo, senza l’argentino il Barcellona è un’altra cosa, dobbiamo fare il nostro massimo. E in più loro non hanno più uno come Neymar".



Il difensore giallorosso, nell'intervista al Giornale, riconosce che servirà un'impresa o quasi ma carica i compagni di squadra: "Il girone non semplice ha dimostrato che siamo una grande squadra, ora abbiamo una doppia sfida con un avversario fortissimo. Loro sono favoriti, ma nel calcio si gioca 11 contro 11 e non si sa mai".



Per la Roma l'occasione di vendicare il 6-1 subito il 24 novembre 2015: "Sbagliammo tatticamente la partita, giocammo troppo alti e loro, squadra dalle enormi qualità tecniche e dall’ incredibile palleggio, trovarono spazi facilmente. Ora non dovremo andare lì con la paura di subire tanti gol: rispetto del Barcellona ma consapevolezza della nostra forza".