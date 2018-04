Roma, Manolas: "Con questo pubblico nessuno può batterci"

L'eroe greco si chiama Kostas Manolas e pazienza se non sa come si traduce provvidenza. Quello che che conta è lui c'era nel bel mezzo dell'area di rigore a colpire la palla di testa e a spingere la Roma verso un traguardo che mancava da 34 anni. "Non mi interessa se entrerò nella storia, mi interessa che la nostra squadra sia in semifinale di Champions dopo aver battuto la migliore squadra del mondo".



"All’andata ci hanno negato due rigori, ma stasera abbiamo dimostrato che la Roma c’è, può giocarsela e battere chiunque: ci abbiamo creduto fino in fondo e se abbiamo il nostro pubblico a sostenerci nessuno può batterci. Abbiamo bisogno di loro, se c'è sempre questo pubblico saremo tra le più grandi in Italia. Mina vagante delle semifinali? Ci stiamo meritando questo momento".