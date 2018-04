Roma-Liverpool, è allerta: al Viminale vertice per la sicurezza

L'allerta per l'invasione di 5.000 tifosi inglesi è altissima e stamane al Viminale s'è tenuto un vertice con la presenza delle delegazioni di Roma e Liverpool, del questore Guido Marino, dei vertici della Digos, ma anche della Uefa. Tutte le componenti per un'azione preventiva e con misure di sicurezza ingenti: la Capitale il prossimo 2 maggio sarà blindata con migliaia di agenti chiamati a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone. Un incontro istituzionale fortemente voluto che fa seguito alle dichiarazioni durissime del presidente del Coni Malagò.

Le condizioni di Sean Cox restano gravissime, mentre Filippo Lombardi e Daniele Sciusco resteranno in carcere fino al 24 maggio quando prenderà il via il processo a Liverpool. Evitata l'imputazione di tentato omicidio; per il primo l'accusa è di lesioni gravissime, per il secondo l'ipotesi è quella di "disordini violenti". Le autorità inglesi hanno respinto la richiesta di scarcerazione dietro cauzione. Secondo The Irish Sun i due italiani rischiano 5 anni di carcere come pena massima prevista per l'accusa di disordini violenti.

Il procuratore Colan nel suo intervento è stato determinatissimo:"Dai filmati si vede chiaramente che i due utilizzavano la cintura di cuoio per colpire Cox che non aveva il tempo di reagire", aggiungendo inoltre che il testimone autore del video è stato poi allontanato da un lancio di bottiglie. Episodi sconvolgenti, eppure la pagina Facebook Curva Sud Roma ha pubblicato un post che va in direzione opposta: "Onore ai leoni di Anfield", così come a Firenze prima di Fiorentina-Napoli la tensione è già alta e lo dimostra una vergognosa scritta apparsa su un muro. I tragici fatti di Anfield è come se non fossero accaduti.