Roma, la Uefa: "Provvedimenti severissimi"

Cosa rischia la Roma non è ancora chiaro. Di certo, l'aggressione di Liverpool che ha ridotto un tifoso dei Reds in condizioni gravi e già portato all'arresto di due sostenitori giallorossi non passerà inosservata. L'Uefa - secondo una nota riportata dall'Ansa - "è profondamente scioccata per gli incidenti" e annuncia "provvedimenti severissimi": la Federcalcio europea definisce "vile" l'attacco avvenuto prima della semifinale di Champions.



"Il nostro pensiero - fa sapere l'Uefa - ora è rivolto alla vittima e alla sua famiglia. Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità". La federazione del calcio europeo "è in attesa di ricevere i referti completi di quanto avvenuto "prima di decidere sui possibili provvedimenti disciplinari".



Intanto, indipendentemente da cosa deciderà l'Uefa, a Roma c'è già la massima attenzione per la partita di ritorno in programma il 2 maggio all'Olimpico alla luce degli scontri ad Anfield. Il piano sicurezza, secondo quanto riporta l'Ansa, verrà messo a punto nei prossimi giorni durante un tavolo tecnico in Questura e bonifiche nell'area dello stadio scatteranno già diverse ore prima della gara. Sotto la lente non solo l'Olimpico, ma anche il centro storico della capitale dove i tifosi potrebbero riversarsi prima e dopo la gara