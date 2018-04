Roma, la tv iraniana censura il logo: oscurate le mammelle

Mentre la Roma si apprestava a giocare in Champions League contro il Barcellona, le persone che stavano seguendo il pre-partita sul terzo canale della tv iraniana hanno seguito la trasmissione con un particolare che non è sfuggito alla BBC. Iran Voice and Vision, infatti, ha censurato il logo della Roma oscurando le mammelle della lupa che allatta Romolo e Remo. Una scelta che ha scatenato le reazioni dei social: "In 3.000 anni Romolo e Remo sono stati privati del latte materno, la tv iraniana li ha privati anche del latte della lupa...".

Iranian TV censors Italian football badge https://t.co/gFYodq8bQP — BBC News (World) (@BBCWorld) 5 aprile 2018