Roma, la precisazione di Dzeko: "Nessuna critica a Di Francesco"

Tanta amarezza, ma nessuna critica. All'indomani del pari interno con l'Atletico Madrid in Champions League, e dopo aver dichiarato di sentirsi un po' solo in attacco, Edin Dzeko spiega via social il senso delle sue parole ("Una squadra come la nostra non può giocare così nel finale". "Quella di ieri e stata una gara molto difficile, combattuta pallone su pallone. Avrei voluto dare un contributo maggiore ma in gare del genere non è sempre facile, per questo a fine gara non ero molto soddisfatto - sottolinea l'attaccante della Roma -. Mi dispiace però che le mie parole siano state interpretate come una critica. Penso invece che gli insegnamenti del mister sono quelli giusti e impegnandoci al massimo otterremo i risultati che vogliamo! Daje Roma!".

