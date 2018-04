Roma, il raccattapalle perdona Ferreyra: "È un essere umano"

Si chiama Matteo Cancellieri il raccattapalle più famoso di Roma. Il ragazzo è diventato quasi un eroe nella Capitale dopo essere stato violentemente spinto da Ferreyra perché ritardava la consegna del pallone allo Shakhtar con i giallorossi in vantaggio 1-0. Classe 2002, l'attaccante della Roma Under 16 pupillo di Bruno Conti è stato soccorso dai medici dell'Olimpico e oggi attraverso Instagram ha commentato l'accaduto così: "Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati, tutto bene per fortuna, è stato solo un gesto di rabbia incontrollata da parte di un giocatore! È un essere umano anche lui".

LE SCUSE DI FERREYRA

"Mi voglio scusare per la mia reazione con un raccattapalle nel corso del match. Ho avuto la possibilità di scusarmi già di persona ma volevo estendere le scuse a tutti i tifosi giallorossi e vi auguro il meglio in Champions". Così Facundo Ferreyra fa mea culpa su Instagram per lo spiacevole episodio che lo ha visto protagonista ieri all'Olimpico.