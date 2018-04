Roma, Graziani: "Voglio il Liverpool, bastoniamo Salah"

Tra i tanti tifosi della Roma che hanno vissuto una serata indimenticabile c'è anche Francesco Graziani, ex bomber romanista e nostro opioninista: "Ho rischiato l'infarto guardando la partita contro il Barcellona, avevo il cuore in fibrillazione: ma è stato tutto meraviglioso".



Ciccio è stato uno dei giocatori che, in maglia giallorossa, ha sfiorato la vittoria in Coppa dei Campioni nel 1984 contro il Liverpool (persa ai rigori) e ora sogna la grande vendetta: "Non ho dubbi, in semifinale voglio i Reds al 100%". E non è neppure spaventato dalla grande stagione dell'ex Mohammed Salah: "Che c***o ce ne frega di Salah, lo bastoniamo!" le parole a ItaSportPress.



Graziani torna alla serata dell'Olimpico: "De Rossi e Manolas si sono vendicati dopo gli autogol dell'andata, anzi serviva una rete di Gonalons (protagonista in negativo nell'ultimo gol subito a Barcellona, ndr) come ciliegina sulla torta. Ma è soprattutto la rivincita di Eusebio Di Francesco e della squadra, meriti e demeriti vanno distribuiti equamente".



Parlando di attaccanti, invece: "Dzeko doveva andare via a gennaio, a volte in società succedono cose che hanno una logica, perché è giusto guardare anche al bilancio, ma alla fine ha prevalso la voglia di vincere. Messi invece è giù di tono, evidentemente pensa già al Mondiale da giocare in Russia con l'Argentina".