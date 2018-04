Roma, Gandini: "Ricordate il Milan 2007? Siamo in quel mood"

Umberto Gandini era il direttore esecutivo del Milan nel 2007 e in quel ruolo visse la notte della partita perfetta, il 3-0 al Manchester United, e poi quella magica di Atene, con la rivincita ai danni del Liverpool che portò la Champions nella bacheca rossonera. Oggi Gandini è l'amministratore delegato della Roma e forse proprio la sfida ai Reds gli fa venire in mente quella cavalcata trionfale di undici anni fa.



"I ricordi che ho del Milan sono più sbiaditi ormai, perché sono passati più di 10 anni - ha spiegato a Radio 24 -. Abbiamo superato il Barcellona che era uno scoglio insormontabile e sul Liverpool non posso pronunciarmi. Io ricordo con il Milan il ritorno contro il Manchester United dove giocammo in maniera perfetta, mi piace pensare di essere in quel mood. Siamo consapevoli di quello che ci aspetta e viviamola con serenità”.



"Ci siamo guadagnati tutto sul campo. Dopo la partita contro il Barcellona si è entrati in una specie di guscio, di sogno. Per Pallotta rappresenta tantissimo, ma anche per la città che vive un rapporto molto forte con la squadra. Ci crediamo tutti perché giochiamo una semifinale e giochiamo contro una squadra molto forte, una nobile del calcio europeo che ha vinto 5 Coppe dei Campioni, è una squadra forte davanti ma concede anche molto. Abbiamo un’opportunità grandissima di scrivere un’altra pagina di storia e ci crediamo".



Prima di Gandini aveva parlato anche Eusebio Di Francesco, in un'intervista al Guardian: "In questa stagione siamo cresciuti molto. Negli ultimi anni la Roma non era riuscita a competere in Champions League fino alle ultime fasi della competizione. Differenze con la squadra dello scudetto? Sono tempi completamente diversi. Ora c’è una maggiore professionalità, come dovrebbe essere, ma a quei tempi c’era più spirito di famiglia. Questo è stato un po’ perso adesso a causa dei social media, della tecnologia, e dei nuovi metodi di lavoro. Ma vogliamo unire questi nuovi modi di allenarsi allo spirito del 2001. Salah? I ragazzi mi hanno detto che è una grande persona, una grande professionista e uno che lavora duro. Non che mi serva che me lo dicano loro. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Non dimentichiamoci che ho preparato diverse partite contro di lui quando era in Italia. Ma il fatto che molti lo conoscono può essere un vantaggio".