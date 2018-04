Roma, Gandini: "Messi extraterrestre ma ce la giochiamo"

Il sorteggio dei quarti di finale ha assegnato il Barcellona ma la Roma non parte battuta come assicura Umberto Gandini: ''C'è grande soddisfazione per aver raggiunto un traguardo intermedio in una competizione difficilissima come la Champions League e per poter giocare ora una sfida da sogno con il Barça. Sarà importante arrivare a Roma con un risultato che ci permetta di giocare il tutto per tutto".



Il pericolo numero uno è argentino: "Certo, sappiamo che giochiamo contro un extraterrestre come Lionel Messi. Ma nel calcio non ci sono certezze, è un sfida esaltante che giocheremo con tutte le armi in nostro possesso e avremo la mente libera'' le parole a Radio Anch'io Sport.



L'ad giallorosso ha anche parlato della stagione in corso e di Schick: "Per Patrik è una stagione difficile, passare da una realtà come quella della Sampdoria alla Roma non è semplice ma puntiamo su di lui ora come in futuro. La squadra ha perso punti dalle prime due ma siamo terzi e in corsa in Champions". Infine, sul nuovo stadio: "Confidiamo di posare la prima pietra già nel 2018".