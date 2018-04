Roma, febbre Liverpool: Olimpico sold out

C’è addirittura chi si è presentato lunedì sera pur di essere il primo di una fila diventata poi quasi infinita nella giornata di martedì. Sale altissima la febbre per Roma-Liverpool del 2 maggio, gara di ritorno di una semifinale di Champions League che sta facendo impazzire la metà di città giallorossa. Nella fase di prelazione sono stati staccati circa 23mila tagliandi, e dopo tre ore di vendita libera sono andati esauriti i 35000 biglietti rimasti.



Centinaia le persone che si sono date il cambio, tra amici, per non perdere il proprio "bigliettino salvacoda" con tanto di nome e cognome per personalizzarlo ("Che mi prendi un biglietto?" è la domanda che si è sentita fare più frequentemente nelle prime file). Ogni supporter ha potuto acquistare fino a quattro ticket e ha dovuto fronteggiare la concorrenza della vendita online che ha avuto però problemi tecnici.

Alitalia, volo speciale per l'andata

Sono in vendita i biglietti del volo speciale Alitalia, organizzato per permettere ai tifosi della Roma di raggiungere Liverpool e assistere alla semifinale di andata della Champions League, in programma il prossimo 24 aprile nella città inglese. Il collegamento diretto offrirà complessivamente ai tifosi giallorossi 524 posti fra andata e ritorno ed è in vendita sul sito Alitalia.com e nelle agenzie di viaggio. Il volo Alitalia per Liverpool decollerà da Fiumicino alle 10 e ritorno all' 1.00 di notte del 25 aprile, con arrivo a Fiumicino alle ore 4.50; Il collegamento sarà effettuato con un aereo Airbus 330.