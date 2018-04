Roma, Dzeko: "Barcellona favorito per la Champions"

La missione è impossibile, magari quasi impossibile. Edin Dzeko lo sa, ma la sua Roma non parte battuta: dopo aver ribaltato il pronostico contro Chelsea e Atletico ai gironi e dopo aver conquistato i quarti di Champions dopo dieci anni, non vuole fermarsi.



"Il Barcellona è favorito non solo nei quarti di finale, ma anche per la vittoria della Champions League - ha detto Dzeko al portale novilist.hr -. Tuttavia, se giochiamo ancora una volta da squadra possiamo fare qualcosa di buono. La qualificazione ai quarti è merito di tutta la squadra, non di un solo giocatore: sono stato onorato di aver ottenuto un successo così. Non dobbiamo dimenticare la gamba di Peres nella prima partita contro lo Shakhtar, quando ha salvato un gol sicuro, e nemmeno le parate di Alisson, nulla di tutto questo".



"Era dal 2007 che non arrivavano due club italiani ai quarti, questo poteva essere un grosso problema per il calcio italiano nel suo complesso, specialmente nell’anno in cui la nazionale non è arrivata alla Coppa del Mondo. Molti pensavano a noi come la vittima sacrificale del gruppo, e siamo riusciti a buttare fuori un l’Atletico Madrid che ha giocato la finale di Champions non molto tempo fa. Il calcio italiano sta crescendo di stagione in stagione, quindi non mi sorprende che due club siano tra i primi otto. Adesso sono in un buon momento, prima no. Ma le critiche non mi disturbano, sono io il maggior critico di me stesso".