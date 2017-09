Roma, Di Francesco: "Turnover? Dzeko e Kolarov giocano"

Dopo il pareggio dell'Olimpico contro l'Atletico Madrid, la Roma va in trasferta a Baku sul campo del Qarabag (sconfitto 6-0 a Stamford Bridge nel primo turno) con l'imperativo di tornare in Italia con i tre punti e Di Francesco ne è consapevole: "Da tanto tempo non vinciamo in Champions (in trasferta addirittura da 7 anni, ndr), domani servirà molta attenzione, bisognerà essere squadra e sfruttare tutte le occasioni che avremo. Siccome il Chelsea ha vinto 6-0 sarebbe importante fare tanti gol, ma la cosa più importante è vincere".

"Turnover? Non so quando cambio 5 o 6 uomini. Può succedere anche domani come a Milano. Alleno tutti allo stesso modo e abbiamo necessità di far giocare tutti. Voglio che i giocatori affrontino al meglio ogni partita. Avremo grande rispetto per il Qarabag, non sarà un match facile" ha detto Di Francesco, che poi ha dato qualche indicazione di formazione: "Sia Dzeko che Kolarov giocheranno dall’inizio perchè tutte le partite sono difficili. El Shaarawy? Non me lo aspettavo così pronto ma lo avevo visto davvero bene. Il suo ruolo è molto dispendioso e per questo cambio spesso. Lui lo interpreta al meglio".

Con le gerarchie del tridente che ormai sembrano stabilite, sembra esserci poco spazio per Defrel: "Può rigiocare esterno anche se ho fatto altre scelte. Vivo di sensazioni anche quando resta fuori e scelgo altre sensazioni, ma può rigiocare a destra". Intoccabile, invece, Edin Dzeko: "Ovvio che preferisco Dzeko a Immobile. Immobile è bravo ad attaccare gli spazi, Edin lavora meglio dentro l’area e da alternative differenti. Quando devi ripartire con la palla bassa Immobile diventa devastante, ma io mi tengo Edin tutta la vita".