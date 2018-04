Roma, Di Francesco sotto accusa: "Ha abbandonato la squadra"

Juan Jesus, il modulo, i cambi tardivi: Eusebio Di Francesco è finito sotto attacco principalmente per tre motivi dopo la sconfitta contro il Liverpool e in tanti hanno ironizzato sulle sue parole della vigilia, quando aveva sottolineato di conoscere bene Salah avendo preparato tante partite contro di lui in Serie A, quando era sulla panchina del Sassuolo.

Premesso che con la mollezza della Roma di oggi probabilmente il modulo sarebbe contato poco, Eusebio mio, due giorni fa dicevi questo. Oggi quella scellerata difesa a tre che gli ha lasciato le praterie. Ma perché? Perché? E perché aspettare il 4-0 prima di cambiare? Ma perché? pic.twitter.com/gM9jTTwMQv — Lorenzo (@LorenzoGar) 24 aprile 2018

Il bello di Di Francesco è che dopo aver oreso 5 pere continua a ripetere di aver preparato ottimamente la partita...

Ha una presunzione assurda... — Luca Ben Belaid (@LucaBen80) 24 aprile 2018

#LiverpoolRoma Perotti in panca JJ in campo, difesa a 3, sei scusato solo se ti danno 800€ al mese — Giuseppe Sama (@BeppeSama) 24 aprile 2018

La critica più dura all'allenatore della Roma è arrivata da, ex stella del, ora opinionista tv: "Credo sia ridicolo il modo in cui la Roma si è presentata ad Anfield Road. Come è stata schierata? Sembravano tattiche scolastiche! Forse Di Francesco non ha avuto tempo di vedere le partite del Liverpool di questa stagione, come portano il pressing e verticalizzano. Non c’è mai stata pressione sulla palla da parte dei giocatori della Roma, i difensori sono lenti e hanno sofferto sempre. In pratica, si è messo completamente nelle loro mani. Ha grandissime responsabilità per quanto successo stasera,. Oggi ha letteralmente abbandonato i suoi giocatori per come li ha schierati".Lasciare la profondità al Liverpool si è rivelato letale. La squadra di Di Drancesco ha sbagliato molto dal punto di vista tecnico con errori in uscita (vedi Dzeko sul primo gol) che sono costati caro, poi è crollata sui lanci lunghi e sugli uno contro uno Salah-Juan Jesus. Di Francesco è corso ai ripari sul 4-0: dentro Perotti per uno strapazzato Juan Jesus e passaggio al 4-3-3, poi dentro anche Gonalons che però capisce male, mima un centrocampo a due e regala subito il corner da cui nasce il 5-0. Per fortuna c'è stato il finale con i due gol che danno un senso al ritorno. E la possibilità a Di Francesco di riscattarsi.