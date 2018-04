Roma, Di Francesco: "Punto a Kiev, non mi accontento"

Eusebio Di Francesco prova a trattenere la felicità dopo il 3-0 della Roma al Barcellona. Guarda il video dei festeggiamenti postato da Nainggolan e rivela: "Ai ragazzi ho detto che domenica c'è il derby: la forza di questa squadra è guardare avanti. Ora ci godiamo questa impresa, ma non ci fermiamo. Si può sempre festeggiare qualcosa di più importante".



"Mi prendo i complimenti com'è giusto che sia, come mi prendo le critiche, le sconfitte e le parole ingrate. Sono davvero felice prima di tutto per loro, non è tanto l'assetto tattico, ma è la mentalità a fare la differenza. La capacità di essere aggressivi, giocando con i tre attaccanti vicino. Sono felicissimo di aver portato un nuovo sistema di gioco, questo ci deve dare ancora più forza".



"Oggi stiamo raccogliendo i frutti di un grandissimo lavoro. La finale? Perché non crederci? Deve essere il nostro obiettivo. Se diciamo 'come va va', ci accontentiamo e io non voglio accontentarmi".



"Schick? Ho fatto questo sistema di gioco anche per aiutarlo. Ha avuto grande qualità, a livello tattico è stato quasi perfetto. Sono contentissimo per lui, ma sono contentissimo per il lavoro di squadra che è stato davvero eccellente".