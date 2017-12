Roma, Di Francesco: "Pensiamo solo a noi stessi"

Vietato fallire. Martedì sera (diretta tv esclusiva alle 20:45 su Premium Sport 2 HD) la Roma si gioca all'Olimpico contro il Qarabag il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ai giallorossi servirà un successo per essere sicuri della qualificazione che potrebbe arrivare anche con un pari o una sconfitta e la mancata vittoria dell'Atletico Madrid a Londra contro il Chelsea ma Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida, non vuole sentire parlare di regali: "Il nostro destino passa dalle nostre mani, pensiamo a vincere e quel che sarà, sarà. Bisogna partire forte per evitare rischi".



Il tecnico giallorosso professa ottimismo sul recupero di Nainggolan e Perotti, assenti contro la Spal: "Stanno meglio e saranno convocati. Dobbiamo valutare Kolarov, uscito un po' affaticato, ma credo che quasi sicuramente ci sarà (poi è stato convocato, ndr). Ho rischiato Florenzi venerdì nonostante domani non ci possa essere Bruno Peres? Volevo dargli continuità, è andata bene".



Pedine fondamentali per una sfida da non prendere sottogamba: "La vittoria dell'andata fu sottovalutata, rispetto ad allora abbiamo comunque preso forza e consapevolezza. Preferisco non parlare del valore dell'eventuale passaggio del turno, non è pessimismo ma è giusto dare giudizi solo a cose fatte".



Infine, un accenno alla corsa in campionato: "In questo momento l'Inter è prima, quindi vorrei giocarmi lo scudetto contro i nerazzurri".