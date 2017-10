Roma, Di Francesco: "Non firmo per il pareggio con il Chelsea"

Dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, la Roma di Di Francesco è attesa da un altro impegno di fuoco, a Stamford Bridge contro il Chelsea di Conte nella terza giornata di Champions. "Non firmerei assolutamente per il pareggio, le partite vanno giocate. Non mi piace trasmettere ai miei giocatori l'idea di accontentarsi. So che è una partita difficile, in un campo non dico proibitivo ma dove tante squadre hanno sofferto. Noi comunque siamo qui per giocarcela" sottolinea il tecnico giallorosso alla vigilia a Premium Sport.



I capitolini dovranno fare a meno di alcuni elementi importanti come Manolas ed El Shaarawy: "Partiamo alla pari, sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, abbiamo preparato la gara al meglio e mi auguro che la prestazione sia di alto livello".



Con i Blues la Roma è chiamata a riscattare il ko di sabato sera all'Olimpico: "Sono stato contentissimo anche con il Napoli, abbiamo preso gol su un nostro assist. Domani dobbiamo avere lo stesso atteggiamento, magari cercando di essere un po' più incisvi e determinati partendo subito forte all'inizio".



Sempre in tema campionato Di Francesco aggiunge: "Dobbiamo recuperare il match con la Samp e il cammino è ancora lunghissimo. Nel calcio si vuole tutto e subito, io non la penso così. C'è un percorso da seguire, questro gruppo ha motivo di essere soddisfatto. Perdere non piace a nessuno ma il risultato va contestualizzato: stiamo crescendo e in Serie A la nostra è una delle migliori difese".



Chiusura dedicata alla scelta di non svolgere la rifinitura a Londra: "I giocatori il campo lo vedranno domani, avranno il tempo di scaldarsi. Volevamo fare una rifinitura di qualità a Trigoria, cosa che non sarebbe potuto accadere qui. A Qrabag abbiamo perso Perotti: abbiamo preferito non rischiare".