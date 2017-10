Roma, Di Francesco: "Nessuna rivincita, ora la squadra ha capito"

Eusebio Di Francesco si gode la miglior Roma della stagione, capace di battere 3-0 il Chelsea e ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions.



"Sapevamo di poter soffrire, per come stavano loro e per il sistema di gioco che avevano adottato. Ma sapevamo anche di poter fare male nelle ripartenze e così è stato. Le grandi squadre sanno anche soffrire, questo è un percorso di crescita. Stiamo dimostrando di crescere ma non deve finire qui: anche questa gara deve essere un punto di partenza".



"Nessuna rivincita da prendermi. Credo molto nel lavoro e in quello che propongo. I ragazzi ci hanno messo un pochino a capire quello che gli chiedo, ma ora si vedono i frutti. Florenzi? Era morto, magari voleva prendersi gli applausi. Ho rivisto il Florenzi dei vecchi tempi"



"Per El Shaarawy vale quello che ho detto per la squadra: è un percorso di crescita. Non deve rimanere isolato sulla fascia, a me piace che viene dentro a giocare, infatti su due tagli ha fatto due gol. L'ha fatto a destra, come lo fa a sinistra. Sono contento della sua crescita"