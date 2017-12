Roma, Di Francesco: "Io non mi accontento"

Dopo il trionfo nel derby la Roma si rituffa sulla Champions League e arriva a Madrid con la grande possibilità di chiudere il discorso qualificazione con una giornata d'anticipo, ma Di Francesco conosce bene le insidie che nasconde la gara con l'Atletico: "Sono sempre stati aggressivi con gli avversari e me li aspetto così anche domani - ha detto il tecnico giallorosso in conferenza stampa - Dobbiamo rispondere colpo su colpo cercando di stare nella loro metà campo. Sappiamo che sono forti, ma dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo crescendo".

Di Francesco contro l'Atletico e contro Simeone ci ha giocato anche quando faceva il calciatore: "Quello il Cholo che era in campo da giocatore lo ritrovo ora che è allenatore. Della mia sfida con l’Atletico ricordo praticamente solo il pubblico, erano davvero caldi, ma sono state due grandi gare sia all’andata che al ritorno". Come sarà una grande gara quella di domani e per questo il tecnico non ammette cali di tensione: "A Genova non ci penso minimamente, è la prossima gara, non fa parte della mia filosofia. Questa è una partita decisiva per noi, possiamo qualificarci in anticipo e puntare a mantenere il primo posto. Il gruppo sta crescendo lavorando insieme da inizio anno, sono contento che facciano cene insieme, anche se non mi hanno invitato... Magari meglio qualche bicchiere di vino in meno (ride ndr)".

Florenzi è rimasto a Roma e sarà sicuramente assente, c'è ottimismo invece per Nainggolan: "Radja è disponibile, per quanto riguarda il tridente Gerson è una possibilità, ma oggi non dico niente, saprete tutto domani sera - resta abbottonato Di Francesco, che nonostante i risultati positivi e i consensi raccolti non molla un centimetro - Non mi accontento, non ho fatto programmi, sto solo facendo il mio lavoro al servizio della squadra, trasmettere la mia idea di gioco. Io non devo conquistare l'ambiente fuori, ma conquistare i miei calciatori, l'ambiente interno. C'è ancora tanto da dimostrare, Roma è una città che ti fa accontentare e io non voglio questo".

In conferenza stampa al fianco del tecnico giallorosso anche Diego Perotti, che esalta il tecnico giallorosso: "Da quando è arrivato faccio un lavoro più completo. Prima ero abituato a giocare molto aperto e ricevere palla sopra la linea, ora la ricevo tra le linee e posso attaccare il difensore centrale: è più facile per me segnare o fare assist - ha spiegato - Fortunatamente sto vedendo di più la porta, è una cosa che è mancata nella mia carriera, mi sto godendo il momento. So che è importante per la squadra, che è quello che conta. Se segno io o un altro è lo stesso, ma fare gol è molto bello".

Spesso il gol Perotti lo trova dal dischetto, dove è quasi infallibile grazie ad una tecnica di tiro molto particolare e imparata da autodidatta: "Ho iniziato così a Siviglia, non ho guardato nessuno. Ho iniziato a farlo 10 anni fa, con un portiere amico che mi ha dato dei consigli per migliorare, ma non ho imitato nessuno".