Roma, Di Francesco: "Infortuni? Alla casualità io non credo"

Vigilia di Champions League in casa Roma, martedì sera all'Olimpico arriva il Chelsea di Antonio Conte e una vittoria potrebbe essere importantissima in chiave qualificazione agli ottavi: "Noi a Londra non abbiamo giocato una gara da tutto per tutto, abbiamo giocato secondo la nostra identità - ha detto Di Francesco in conferenza stampa - Voglio la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato quella e anche le altre gare. Lo spirito deve essere lo stesso, quella gara per noi deve essere un punto di partenza".

La squadra viene da un periodo molto positivo e da tre vittorie in fila in campionato, ma l'ambiente è scosso dai tantissimi infortuni di questo inizio stagione, l'ultimo in ordine di tempo quello di Bruno Peres (lesione all'adduttore), che tornerà solo dopo la sosta: "Io non credo nelle casualità - ha detto il tecnico - anche se in qualche situazione lo è, come successo a Peres. Comunque stiamo lavorando con la società per trovare le giuste soluzioni, non posso aggiungere altro. Nella mia testa però c’è un solo obiettivo: il Chelsea. Dobbiamo essere più uniti che mai, voglio grande positività attorno alla squadra, mi aspetto una grande cornice di pubblico".

A proposito di infortunati: "Schick ha avuto un piccolo fastidio nel calciare nell’ultimo allenamento. È stato fatto un nuovo esame che non ha evidenziato lesioni. Ora faremo allenamenti individuali, ma a parte questo fattore sta bene anche se per questa gara non sarà convocato. Defrel e Manolas li valuterò oggi in allenamento". Il tecnico giallorosso resta abbottonatissimo sulla formazione: "Nainggolan giocherà dall'inizio, non dico altro. Sicuramente sono tutti pronti, ma non voglio dare vantaggi, lo vedrete domani". Poi però un indizio Di Francesco lo dà: "Sono molto contento del rinnovo di Fazio, se l’è meritato sul campo. È uno dei leader della nostra difesa, è diventato un giocatore importante anche nella difesa a 4. È cresciuto tanto, lavora di più con la linea e per noi è un valore aggiunto".

I CONVOCATI

Portieri: Alisson Becker, Lukasz Skorupski

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Hector Moreno, Federico Fazio, Kostas Manolas

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Alessandro Florenzi, Gerson

Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy