Roma, Di Francesco: "Il merito è del gruppo. Tutti ci consideravano spacciati..."

Serata perfetta per la Roma con la qualificazione agli ottavi di Champions League da prima del girone. Eusebio Di Francesco ai microfoni di Premium Sport non nasconde tutta la sua gioia. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso.



"E' stata una grande vittoria e difficile perchè non è mai facile vincere in Champions. Sono soddisfatto per il primo posto, inzialmente nessuno ci dava per favoriti, anzi tutti ci davano quasi sicuramente eliminati però abbiamo creduto nel lavoro. I ragazzi fin dalla prima partita contro l'Atletico hanno messo in campo grande determinazione: è stato l'inizio di un grande girone".



"La sofferenza iniziale? La differenza è stata tra il primo e il secondo tempo, loro ci davano ampiezza ma non ci buttavamo mai, ci siamo mossi poco senza palla e così si fa fatica. Nella ripresa si è fatto meglio, nella prima frazione eravamo bloccati e ci abbiamo provato in mischia, nel finale ci è venuto il braccino corto perché qua non è che siamo tanti abituati, ci può stare. Io dico che le mie squadre sono sempre alla ricerca del gol".



"I meriti? Del gruppo principalmente, io ho dato solo il mio pensiero e sono entrato nella testa dei miei giocatori. Dobbiamo continuare a lavorare. Io sono sempre positivo per mentalità".