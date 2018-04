Roma, Di Francesco: "I tifosi violenti vanno allontanati"

"Sono venuto qui per lanciare un messaggio: io ci credo. Questa squadra ha disputato già due partite veramente importanti in Europa, arrivando in semifinale, però il mio modo di pensare è di non accontentarsi mai, quindi vogliamo credere in questa rimonta sul Liverpool". Eusebio Di Francesco suona la carica in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro i Reds.



"Nel nostro mondo, regna il pessimismo. Io, invece, sono ottimista" aggiunge poi l'allenatore della Roma, ospite alla trasmissione 'Che tempo che fa', ribadendo quanto espresso dopo il match con il Chievo.



Di Francesco si sofferma quindi sugli epidosi violenti verificatisi vicino ad Anfield prima della gara d'andata: "Sono totalmente d'accordo con Pallotta e contrario a ogni forma di violenza. Sono da allontanare tutti, questi tifosi. Una minoranza di questi personaggi, che non hanno niente a che vedere col tifo e la passione per lo sport, può andare a rovinare l'immagine di una tifoseria grandissima sotto tutti i punti di vista".



Infine, sulla lotta scudetto: "Non credo che il discorso per il tricolore sia chiuso ma, dopo la partita di oggi del Napoli, penso sia favorita la Juventus. Anche se la Juve deve venire a giocare da noi... Noi determinanti? Sì, ma per noi stessi, non per gli altri".