Roma, Di Francesco: "Grande prestazione, dovevamo vincere"

Eusebio Di Francesco commenta a Premium Sport lo spettacolare 3-3 della Roma con il Chelsea a Stamford Bridge. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso.



"Non mi piace parlare dei singoli perché Dzeko è nato per fare questi gol, le sue qualità sono indiscusse. Magari è stato criticato troppo spesso in maniera sbagliata ma al di là delle reti credo che la disponibilità nei confronti della squadra e dei compagni abbia fatto la differenza questa sera. A volte si allarga troppo sulle fasce e invece con il mio lavoro voglio che copra tanto la zona centrale: lo ha fatto sia in fase offensiva che difensiva".



"Abbiamo commesso delle ingenuità nel giocare la palla, ma di concetto, non abbiamo fatto errori tecnici. Sui primi due gol abbiamo sbagliato le scelte, nel fatto che un terzino non deve fare un uno due interno ma esterno. Poi però vado a vedere la qualità del gioco e abbiamo creato davvero tanto. C'è rammarico perché quando si gioca così il risultato lo devi portare a casa".



"I giocatori hanno avuto l'atteggiamento che avrei voluto anche contro il Napoli. Siamo stati sempre nella metà campo avversaria con quasi il 70% di possesso palla: la squadra è venuta qui per fare la partita. Questa prestazione ci deve dare consapevolezza: se lavoriamo come io voglio ci possiamo togliere delle soddisfazioni".



"Chi ha voluto Kolarov? Tutti. Siamo una squadra sia nelle cose fatte bene che in quelle fatte male. Abbiamo indovinato il giocatore ma anche l'uomo: vi farei vedere come si allena e come prepara gli allenamenti. Deve essere un esempio per i giovani, per la sua applicazione e attenzione. Ha una costanza di prestazione unità a una qualità impressionante che lo rende devastante in questo momento".