Roma, Di Francesco: "Dzeko sarà il nostro Salah"

Eusebio Di Francesco non ha mai smesso di crederci, o forse ha cominciato a farlo dopo il rigore trasformato da Perotti a Liverpool: la Roma ha bisogno di un altro 3-0, come quello che inflisse al Barcellona nel ritorno dei quarti di Champions. Ha bisogno di un'altra pagina leggendaria della sua storia per conquistare la finale. E il tecnico, a Premium Sport, ha spiegato come vive la vigilia.



"Abbiamo fatto qualcosa di grande e di importante col Barcellona, ma non vogliamo accontentarci e cerchiamo un'altra impresa. Affrontiamo una squadra completamente diversa tatticamente, ma le gare dal punto di vista motivazione sono molto simili, ma ripetersi non è mai facile. Dovremo essere bravi noi con l'impatto sulla gara a trascinare la nostra gente. Sarà la Roma vista col Chievo? Potremmo lavorare in un altro modo, è l'approccio la cosa fondamentale, anche se il lavoro della parte tattica è importante. A volte riesce bene, altre meno".



"A Liverpool siamo partiti benissimo e poi ci siamo persi durante la gara. Qui bisognerebbe far gol subito, ma poi mantenere la partita viva. Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà il Liverpool nel finale. Magari stavolta avremmo noi un Salah dalla nostra parte, tipo Edin Dzeko. Strootman? Il recupero è difficile, ora è più no che sì. L'ordine pubblico? Queste sono cose che ci toccano in modo relativo, più nel cuore. Siamo vicini alla famiglia di Sean Cox, ci auguriamo che sia una partita piena di gioia"



"Giochiamo una semifinale di Champions davanti a 70mila persone - ha aggiunto Di Francesco in conferenza -, pensate di trovare una squadra arrendevole? Dovete aspettarvi una squadra combattiva, poi la partita può finire 3-0, 4-0, 4-1, da una parte o dall'altra, o può finire 0-0. Non mi interessa, voglio vedere entusiasmo. Ho visto Manchester City-Liverpool, il City partì benissimo, poteva fare il secondo gol, poi appena ha concesso qualcosa, l'ha subito. Noi dovremo essere bravi a non concedere e per poter competere bisogna alzare la qualità della prestazione atletica". Poi la battuta: "Klopp ha mandato via il suo assistente? Per pareggiare i conti ho cacciato anch'io il mio vice..."